CRB x Santos: veja onde assistir ao jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

O Santos visita o CRB nesta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O Prime Video (Streaming) transmite a partida, mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

No Rei Pelé! ??? O palco das grandes conquistas do @CRBoficial foi inspirado no maior ídolo da história do @SantosFC. E será nela que veremos o destino destes dois times... Quem vai seguir sonhando com a #CopaBetanoDoBrasil? ?????????#CRB #SantosFC pic.twitter.com/J7cB02Rjhy ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 18, 2025

As equipes ficaram no 1 a 1 no jogo de ida, que aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, no último dia 1º. Rollheiser marcou o gol do Peixe, enquanto Breno balançou as redes para o time alagoano.

O Alvinegro Praiano vive péssima fase. A equipe não sabe o que é vencer desde o dia 16 de abril, quando bateu o Atlético-MG, por 2 a 0. Desde então, o Peixe acumulou quatro derrotas e dois empates em seis jogos. O time de Cléber Xavier é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos, e perdeu para o Corinthians na última rodada, por 1 a 0.

Para o duelo, o treinador conta com o retorno de Neymar. O camisa 10 treinou normalmente nesta semana e está recuperado de lesão na coxa esquerda. Já o atacante Guilherme se recuperou de lesão muscular na perna direita e também pode pintar como novidade.

Em contrapartida, Escobar (suspenso), Soteldo (lesão na coxa esquerda), João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) são desfalques.

Do outro lado, o CRB voltou a vencer após quatro empates seguidos na temporada. No último domingo, a equipe alagoana superou o Criciúma por 1 a 0, pela Série B. O time do técnico Eduardo Barroca ocupa a quinta posição na Segunda Divisão, com 15 pontos.