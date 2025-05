CRB x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil

O Santos visita nesta quinta-feira o CRB pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 21h30 (de Brasília).

Na ida, na Vila Belmiro, o embate terminou empatado em 1 a 1. Desta forma, os paulistas precisam vencer fora de casa para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O técnico Cleber Xavier contará com os reforços de Neymar e Guilherme. Os dois atacantes estão recuperados de lesão muscular.

O camisa 10 não joga desde o dia 16 de abril, quando contundiu o músculo semimembranoso da coxa esquerda. O astro, contudo, deve começar o jogo em Maceió no banco de reservas.

Já Guilherme estava com uma contusão no músculo obturador externo da perna direita, sofrida em 1º de maio. O camisa 11 ficou de fora por três jogos e já deve voltar como titular.

Em contrapartida, Soteldo ficará de fora. O meia-atacante foi diagnosticado com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda.

O lateral esquerdo Escobar (suspenso), o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), o zagueiro Gil (problemas pessoais) e os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) também serão desfalques.

Pelo lado do CRB, o técnico Eduardo Barroca terá o reforço do meia Gegê, que cumpriu suspensão na vitória contra o Criciúma, no último domingo, pela Série B. Já o atacante Breno Herculano é dúvida.

FICHA TÉCNICA



CRB X SANTOS

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)



Data: 22 de maio de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel



Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

CRB: Matheus Albino; Weverton, Luis Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê e Danielzinho; Breno Herculano (Kallyel), Thiaguinho e Douglas Baggio.



Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Deivid Washington e Guilherme



Técnico: Cleber Xavier