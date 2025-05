Corinthians volta a vencer o Novorizontino e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time não brilhou, mas voltou a vencer o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, com gol de Yuri Alberto no final, e confirmou sua vaga na próxima fase. Já o Tigre se despede da competição.

O Timão ainda não conhece o seu adversário na fase seguinte do torneio. Os confrontos serão definidos através de um sorteio, em data a ser divulgada pela CBF. Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto.

O Corinthians agora vira a chave para o Brasileirão. Neste sábado, a equipe mede forças com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela décima rodada da liga nacional. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

O Tigre, por sua vez, recolhe os cacos e volta a campo no domingo. O time recebe o Paysandu, às 16h, pela nona rodada da Série B.

O jogo

O Corinthians levou perigo ao gol de Airton com menos de dois minutos de jogo. O time chegou trocando passes pelo meio até que Igor Coronado encontrou um belo lançamento para Raniele. O volante invadiu a área, girou e bateu rasteiro, mas o goleiro defendeu.

O Novorizontino respondeu aos dez. Jean Irmer roubou a bola no meio-campo, aplicou um chapéu em Angileri e soltou um foguete da entrada da área, mas Hugo Souza espalmou.

A equipe do Parque São Jorge passou e encontrar mais dificuldade de furar a marcação visitante, apesar de dominar a posse de bola. Os donos da casa até tiveram mais volume, mas só conseguiram finalizar a gol aos 46 minutos, já nos acréscimos. Coronado cobrou escanteio na medida para Romero, que cabeceou no canto e viu Airton se esticar para fazer a defesa.

Segundo tempo

Logo aos cinco minutos da etapa final, o Corinthians quase tirou o zero do placar. Yuri Alberto dominou na área, bateu cruzado e achou Raniele, que tentou desviar para o gol, mas foi travado pela marcação. Já aos 11, foi a vez de Waguininho receber sozinho pela esquerda e chutar rasteiro, com perigo.

Aos 20, o Timão teve mais uma oportunidade de abrir o placar. Breno Bidon ficou com o rebote após cruzamento na área e arriscou de longe, mas mandou para fora.

A equipe de Dorival Júnior pouco produziu na reta final, mas conseguiu estrear o marcador aos 47 minutos, nos acréscimos. Yuri Alberto recebeu passe de Talles Magno, limpou o marcador com categoria e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Airton.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 0 NOVORIZONTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 21 de maio de 2024, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Cartões amarelos: Willian Farias e Luís Oyama (Novorizontino)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 40.505 torcedores



Renda: R$ 2.612.196,10

GOL: Yuri Alberto, aos 47? do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon (Charles), Breno Bidon (André Carrillo) e Igor Coronado (José Martínez); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

NOVORIZONTINO: Airton; Patrick, Fábio Matheus e Dantas; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Jean Irmer (Luís Oyama), Willian Farias (Oscar Ruiz), Marlon e Waguininho (Pablo Dyego); Matheus Frizzo (Lucca) e Nathan Fogaça.



Técnico: Umberto Louzer