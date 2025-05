Corinthians tenta manter defesa ilesa para avançar com tranquilidade na Copa do Brasil

O Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Novorizontino no segundo jogo do confronto pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe do Parque São Jorge venceu a partida de ida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. O time do interior paulista precisa derrotar os corintianos por dois gols de diferença para se classificar às oitavas ou devolver o placar do primeiro duelo para decidir a vaga nas penalidades.

Para avançar com tranquilidade, o Corinthians mira chegar ao terceiro jogo consecutivo sem levar gols desde a chegada do técnico Dorival Júnior. O time alvinegro vem de vitórias sobre o Racing de Montevidéu, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e o Santos, pelo Brasileirão, ambas pelo placar de 1 a 0. Antes, a equipe alvinegra acumulou três partidas consecutivas vendo o adversário balançar as redes.

Ajustar a defesa era uma das principais missões de Dorival em sua chegada ao Corinthians. O time sofreu 35 gols em 31 partidas no ano. Com o treinador, são cinco em seis jogos. Por outro lado, a equipe foi às redes em nove oportunidades.

A tendência é que Dorival arme o time com força máxima. O treinador deve permanecer improvisando o zagueiro Félix Torres na lateral-direita com a ausência de Matheuzinho. No ataque, Talles Magno e Ángel Romero brigam pela vaga de Memphis Depay, que também está fora por lesão.

"Agora, aqui em casa, temos que 'matar' o jogo desde o início. Temos que ser competitivos. Não vai ser fácil. Eles são uma equipe forte e nós temos que começar o jogo bem agressivos e convencidos de ganhar", comentou o atacante Hector Hernández, que fez o gol da vitória na partida de ida.

O Novorizontino vem de vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Athletic. A equipe do interior paulista está na nona colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, a apenas dois da zona de classificação para a Série A.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Angileri (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

NOVORIZONTINO - Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Nathan Fogaça e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).