Conselho Fiscal do Corinthians aceita pedido para reanalisar contas de 2023 e 2024

O Conselho Fiscal do Corinthians acatou o pedido da diretoria presidida por Augusto Melo e optou por reavaliar as contas de 2023 e de 2024.

O órgão comunicou a intenção através de um ofício, assinado pelo presidente Haroldo José Dantas da Silva, enviado à diretoria executiva do clube nesta quinta-feira. No documento, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, o Conselho Fiscal afirma que decidiu, por unanimidade, que "irá reanalisar e deliberar sobre o Balanço Geral e Demonstração da Conta de Receita e Despesa dos exercícios de 2023 e 2024".

Há, entretanto, algumas condições. Haroldo pondera que irá prosseguir com a reabertura das contas desde que "tenha os Demonstrativos dos Resultados destes exercícios no mesmo padrão que até então vem sendo utilizado, bem como os documentos que comprovem a reclassificação das despesas entre um exercício e outro, e que este mesmo material seja enviado ao Conselho de Orientação (Cori) e ao Conselho Deliberativo".

Augusto Melo e seus pares alegam ter herdado uma dívida de R$ 191 milhões não contabilizada pela gestão de Duilio Monteiro Alves e, por esse motivo, pedem a reabertura das contas de 2023. Na visão da diretoria atual, sem este valor, o clube deixaria de apresentar um déficit de R$ 181,7 milhões em 2024 para ter um superávit de R$ 9,5 milhões.

O Conselho Deliberativo chegou a rejeitar o primeiro pedido para reabrir as contas, dizendo que não recebeu os documentos necessários. Agora, se o Conselho Fiscal comprovar que o Balanço referente à gestão Duilio impactou diretamente para a dívida apresentada no ano passado, o Cori reavaliará o caso e, posteriormente, o Conselho Deliberativo votará para reabrir ou não as contas.

O Balanço Financeiro do último ano, o primeiro da gestão Augusto, foi reprovado pelo Conselho Deliberativo no último dia 28 de abril. Dias depois, a Comissão de Justiça enviou ao presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, um requerimento solicitando o afastamento imediato do mandatário da presidência do Corinthians, alegando "gestão temerária".

O documento chamava a atenção para os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube, que recomendaram a rejeição das contas do ano passado, aponta descumprimentos estatutários e, principalmente, as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut. A decisão de afastar ou não o presidente cabe a Romeu Tuma Júnior.

Além deste último pedido de destituição, Augusto Melo enfrenta outras três solicitações de impeachment no Corinthians. A mais avançada delas diz respeito ao escândalo da VaideBet.

A votação, suspensa no último dia 20 de janeiro, será retomada na próxima segunda-feira, a partir das 18h (de Brasília), no Parque São Jorge, e irá definir o futuro do mandatário à frente do clube.