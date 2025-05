Comissão técnica de Ancelotti na seleção tem filho, genro e auxiliar inglês

A seleção brasileira já tem uma nova comissão técnica. Depois de anunciar o italiano Carlo Ancelotti como treinador, na semana passada, a entidade atendeu ao pedido do italiano para agregar cinco auxiliares de diferentes áreas na equipe.

O nome mais conhecido é Davide Ancelotti, de 35 anos, filho do treinador, que já desempenhava a função de auxiliar técnico no Real Madrid. Ele tinha planos de começar uma carreira solo, mas deve adiar esse passo para dedicar-se à seleção brasileira.

Outro auxiliar que tem uma relação familiar com o treinador é Beniamino Fulco, de 39 anos. Genro de Ancelotti, ele começou a carreira no futebol como nutricionista, mas aos poucos foi se especializando em outras áreas, como a preparação física, e hoje se define como um "coach de performance". Trabalhou com o sogro em Bayern, Napoli e Everton, além do Real Madrid.

O único não italiano da equipe é o inglês Paul Clement, de 53 anos, que foi auxiliar de Ancelotti na primeira passagem pelo Real Madrid, no Bayern de Munique, no PSG, no Chelsea e no Everton. Ele alternou trabalhos de assistente com voos solo como treinador principal, em clubes como Swansea e Reading, no Reino Unido, e Cercle Brugge, na Bélgica.

Outro auxiliar que Ancelotti levará do Real Madrid para a seleção é Francesco Mauri, de 35 anos. Filho de Giovani Mauri, histórico preparador físico do clube merengue, Francisco ganhou espaço nos últimos anos e era a ponte entre o técnico e os jogadores do elenco atual. Nos treinamentos, ele era quem mais falava com os atletas.

O quinto elemento da comissão técnica é Simone Montanaro, de 53 anos, analista de desempenho e especialista em estatísticas e big data. O italiano esteve nos departamentos de análise de vários clubes de seu país, como Milan, Roma, Fiorentina e Napoli, onde passou a trabalhar com Ancelotti.

"Tenho confiança em toda a minha comissão técnica. Davide me diz coisas que às vezes outros não se atrevem a dizer. Estou convencido que é um corpo técnico bem preparado. Jovem, bem preparado, me faz pensar muito. São jovens, mas têm experiência", disse Ancelotti, semana passada.



Contratos assinados

A nova gestão da CBF entrou em contato com os membros da comissão técnica para acertar detalhes e formalizar contratos.

Ancelotti vai ganhar 10 milhões de euros por ano — rendimento mensal fica em cerca de R$ 5 milhões, como antecipou a colunista Alicia Klein. Se for campeão do mundo, tem um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões), como publicou inicialmente o ge.

Também houve diálogo com o próprio Carlo Ancelotti e sua esposa, Mariann Barrena. O contato com ela teve como objetivo ressaltar as qualidades do Rio de Janeiro, onde o casal passará a viver, e aparar arestas por causa do anúncio acelerado, feito ainda por Ednaldo Rodrigues, semana passada.

Na conversa com Ancelotti, representantes da entidade não quiseram nem mexer no teor do acordo feito pelo presidente afastado. E também fizeram de tudo para dar tranquilidade ao início do trabalho do treinador na seleção.

Ancelotti será apresentado na segunda-feira, às 15h, em uma coletiva realizada em um hotel na Barra da Tijuca. A CBF tirou o evento da sede da entidade para ampliar a capacidade de jornalistas.