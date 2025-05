Com Neymar, Santos desembarca em Maceió para visitar o CRB

O Santos já está em Maceió para a partida contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação, que conta com os reforços de Neymar e Guilherme, desembarcou na capital alagoana no começo da noite desta quarta-feira.

Os dois atacantes estão recuperados de lesão muscular. O camisa 10 não joga desde o dia 16 de abril, quando contundiu o músculo semimembranoso da coxa esquerda. O astro, contudo, deve começar o jogo em Maceió no banco de reservas.

Já Guilherme estava com uma contusão no músculo obturador externo da perna direita, sofrida em 1º de maio. O camisa 11 ficou de fora por três jogos e já deve voltar como titular.

Em contrapartida, Soteldo ficará de fora. O meia-atacante foi diagnosticado com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda.

O lateral esquerdo Escobar (suspenso), o lateral direito Aderlan (dores na coxa direita), o zagueiro Gil (problemas pessoais) e os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) também serão desfalques.

Santos e CRB se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela partida de volta da terceira fase. Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.