Com Kaká, FC Futures inaugura projeto e campo revitalizado em Paraisópolis

Do UOL, em São Paulo (SP)

Com a presença do pentacampeão do mundo Kaká, a EA Sports e a LaLiga inauguraram na manhã desta quarta-feira a revitalização da Arena Palmeirinha, em Paraisópolis, em São Paulo.

O FC Futures, projeto global da EA, revitaliza campos e quadras ao redor do mundo com intuito de proporcionar melhores condições às crianças. A Arena Palmeirinha ganhou melhorias estruturais e nova grama artificial.

Além da questão estrutural, o projeto também inclui treinamento de professores que dão clínicas de futebol no local. Também é formada uma comissão com moradores locais, que recebem capacitação para cuidarem do projeto após um ano — tempo que o FC Futures cuida de tudo.

O evento de lançamento contou com a presença de Kaká e Marcos Senna, brasileiro que fez carreira na Espanha e foi campeão da Eurocopa pela seleção espanhola.

Meu papel é de embaixador, principalmente no Brasil. O FC Futures é um programa que brilha meus olhos. Sou apaixonado por futebol e sempre que pudermos utilizar o futebol para desenvolvimento de pessoas, é realmente o que me encanta. São 19 campos em 14 países diferentes. O futebol transforma vidas, dá oportunidades e inspira pessoas.

Kaká