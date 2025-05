Com expulsão de Arezo, Grêmio se isola como time da Série A com mais vermelhos em 2025

O atacante Matías Arezo foi expulso na eliminação do Grêmio para o CSA, na última terça-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a expulsão do uruguaio, o Tricolor Gaúcho se isolou como o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais recebeu cartões vermelhos em 2025.

De acordo com dados do Sofascore, o Grêmio teve sete expulsões em 30 partidas disputadas na temporada. Além de Arezo, Dodi, Luan Candido, Jemerson, Edenílson, João Lucas e Gabriel Grando também foram expulsos.

O Grêmio já liderava a lista, mas empatado com Fortaleza e Bahia, que receberam seis vermelhos neste ano. Corinthians, com cinco, e Santos, com quatro, fecham o top-5.

Arezo foi expulso já nos acréscimos da partida contra o CSA após empurrar o árbitro Matheus Candancan depois da anulação de um gol do Grêmio. O jogo estava empatado em 0 a 0 e, pelo fato do Tricolor ter perdido na ida por 3 a 2, o tento poderia levar a decisão para os pênaltis.

O Grêmio reclamou da invalidação do gol e convocou uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF para esta quarta-feira. O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari viajarão ao Rio de Janeiro para a reunião.

Eliminado da Copa do Brasil, o time gaúcho divide suas atenções no Brasileirão e na Sul-Americana. A equipe de Mano Menezes volta a campo no domingo, quando recebe o Bahia, na Arena do Grêmio, às 11h (de Brasília), pela décima rodada da Série A.