Com decisão à vista, Santos vive maior sequência de derrotas fora de casa desde ano da queda

Nesta quinta-feira, o Santos tem pela frente o embate contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para avançar no tempo normal, o Peixe terá que superar o péssimo desempenho fora de casa no ano.

O último - e único - triunfo fora de casa do Santos ocorreu no dia 23 de fevereiro, em jogo contra a Inter de Limeira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Peixe venceu o time interiorano por 3 a 0.

Desde então, a equipe praiana amarga uma sequência de seis derrotas consecutivas como visitante na temporada. O time da Vila Belmiro perdeu para Corinthians (duas vezes), Vasco, Fluminense, São Paulo e Grêmio no período.

A equipe não passava por uma série tão extensa de reveses fora de casa desde 2023, ano do rebaixamento inédito à Série B. Entre julho e setembro daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro também perdeu seis jogos seguidos. O time sofreu derrotas para Cuiabá, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Atlético-MG e América-MG.

Após o período, a pior sequência fora de casa do Santos havia sido em 2024, quando perdeu para América-MG, Novorizontino e Operário, pela Série B.

Aproveitamento pífio do Santos

Na atual temporada, o Peixe soma uma vitória, dois empates e nove derrotas como visitante. Além dos seis reveses seguidos, o time também perdeu para Velo Clube, São Bernardo e Corinthians. O aproveitamento é de apenas 13,8%.

O Santos precisa vencer o CRB para se classificar no tempo normal, já que empatou em 1 a 1 no jogo de ida. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A bola rola para o duelo a partir das 21h30 (de Brasília).