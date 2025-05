Com ajuda da família de Neymar, Santos inicia construção do novo CT da base

O Santos já começou a construção do novo centro de treinamentos das categorias de base, uma estrutura com 1.100 m² de área construída. O clube visa ser referência em inovação, sustentabilidade e excelência esportiva. A inauguração do "Novo CT da Base SFC" está prevista para o dia 9 de junho.

O espaço foi idealizado para atender tanto as categorias femininas quanto masculinas, com estrutura e planejamento voltados para o desenvolvimento integral de atletas.

O projeto nasceu de um pedido do ex-lateral Léo. O ídolo santista identificou a necessidade de uma reestruturação que estivesse à altura do Santos. A ideia foi abraçada pela família de Neymar Jr.

"O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia. É um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo", disse Neymar Pai, presidente da NR Sports.

Sob a gestão da NR Sports, o projeto ganhou corpo e conectou empresas estratégicas, como a Lightwall, que introduziu uma tecnologia "revolucionária que vai ajudar no desempenho dos atletas. Estrutura moderna, alinhada com o tamanho do time do Santos", conforme explicou Altamiro Bezerra, representante da NR Sports.

"Desde a campanha, destacamos que o investimento na base seria uma das nossas prioridades de gestão. Iniciamos hoje uma etapa fundamental, com a construção de uma estrutura completa para aperfeiçoar o trabalho de formação de jogadores que serão o futuro do clube. A história comprova que esse é o caminho correto", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"A estrutura anterior foi construída em nossa gestão e agora trabalhamos num grande processo de reconstrução, ampliando e modernizando um setor fundamental para o desenvolvimento do trabalho de base, tanto no masculino como no feminino. Trata-se de uma obra revolucionária, utilizando uma tecnologia inédita no Brasil e num prazo extremamente curto. Com apoio da NR Sports, conseguimos reunir parceiros importantes, que acreditam na força da marca do Santos Futebol Clube. Com certeza, o retorno será coletivo", completou.

A execução do projeto está a cargo da ModuLight, empreendimento conjunto entre a Lightwall e o Grupo SteelCorp. A empresa adotou o sistema de construção modular industrializada, com 49 módulos pré-fabricados em ambiente controlado e já equipados com elétrica, hidráulica e toda a infraestrutura integrada.

O método reduz prazos, custos e impactos ambientais. Com entrega prevista para apenas 60 dias, a nova estrutura terá mais que o dobro da área anterior, passando de 500 m² para 1.100 m². Tudo sem interromper as atividades do clube.

"Nesse projeto, conseguimos, de maneira sustentável e industrializada ? com menos utilização de equipamentos e de mão de obra ? entregar um produto como esse, com tantos benefícios e em tão pouco tempo. É um prazer imenso entregar módulos de excelência e qualidade, como a Lightwall e a SteelCorp sempre buscaram por meio da ModuLight", analisou Daniel Gispert, presidente da SteelCorp.

"Queremos mostrar que a construção modular não é só para emergências, mas para obras permanentes de alto padrão", ampliou Marcus Fernando, vice-presidente de operações da Lightwall.

Para garantir agilidade e não impactar o funcionamento do CT da base, toda a montagem inicial foi realizada fora do clube. Os módulos foram pré-montados no Litoral Plaza Shopping.

Outra parceira é a New Fitness, empresa especializada em soluções para academias, que será responsável por fornecer todos os equipamentos de musculação e preparação física do espaço. A parceria garante que os atletas da base tenham à disposição um centro de treinamento moderno e completo.

Ao todo, o projeto, que foi doado ao clube, tem investimento estimado em mais de R$ 8 milhões.