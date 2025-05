Cinco torcedores são condenados por crime de ódio após insulto racista contra Vinícius Jr

(Reuters) - Cinco pessoas foram condenadas à prisão por ofensa racista contra o atacante do Real Madrid Vinícius Jr durante uma partida, em uma decisão histórica na Espanha que condenou insultos racistas em um estádio de futebol como um crime de ódio, disse a LaLiga nesta quarta-feira.

Em dezembro de 2022, Vinícius foi alvo de insultos na vitória do Real Madrid por 2 x 0 sobre o Real Valladolid, enquanto passava pelos torcedores após ser substituído no estádio José Zorrilla.

A Corte Provincial de Valladolid impôs aos cinco infratores um ano de prisão e multas que variam de 1.080 a 1.620 euros.

As penas de prisão foram suspensas sob a condição de que eles não cometam nenhum delito nos próximos três anos, além de não poderem assistir a nenhum jogo no mesmo período.

"Graças aos esforços da LaLiga, que apresentou a queixa e inicialmente atuou como a única promotora privada -- posteriormente acompanhada pelo jogador Vinícius e pelo Real Madrid, bem como pelo Ministério Público -- essa decisão exemplar foi alcançada", disse a LaLiga em um comunicado.

"Essa decisão judicial representa um marco sem precedentes na luta contra o racismo no esporte na Espanha, onde, até agora, as decisões abordavam a conduta contra a integridade moral com um fator agravante racial."

"O fato de essa decisão se referir explicitamente a crimes de ódio associados a insultos racistas reforça a mensagem de que a intolerância não tem lugar no futebol", acrescentou.

Sentenças de prisão inferiores a dois anos por crimes não violentos na Espanha raramente exigem que um réu sem condenações anteriores cumpra pena de prisão.

Em junho do ano passado, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por insultarem Vinícius com "gritos, gestos e cantos referentes à cor de sua pele".

Em setembro, um torcedor que cometeu abuso racial contra Vinícius e o jogador do Villarreal Samuel Chukwueze em dois jogos no Mallorca em 2023 foi considerado culpado e recebeu uma sentença de prisão suspensa.

O agressor teve uma sentença de 12 meses suspensa após pedir desculpas em uma carta a Vinícius e passar por um treinamento antidiscriminação, mas também foi banido dos estádios por três anos.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS TR