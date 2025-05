Chumbinho e Miguel Pupo caem e Brasil fica sem representantes nas quartas em Margaret River

O Brasil se despediu da disputa masculina da etapa de Margaret River do Circuito Mundial de surfe, na Austrália. Nesta quarta-feira, João "Chumbinho" Chianca e Miguel Pupo foram eliminados nas oitavas de final. No feminino, Luana Silva segue viva na disputa, em busca de uma vaga nas quartas de final.

Chumbinho foi superado pelo australiano Jacob Willcox, que havia sido o responsável pela eliminação de Italo Ferreira, líder da temporada, na fase anterior. Willcox levou a melhor por 12,50 a 5,87, em meio às dificuldades do brasileiro de conseguir ondas melhores na bateria.

Apesar da eliminação, Chumbinho tem o que comemorar. Ao chegar às oitavas, garantiu pontos suficientes no temporada para avançar à segunda metade do campeonato. A etapa de Margaret River marca um corte no ano. A partir da etapa seguinte, em Trestles, nos Estados Unidos, permanecerão na disputa apenas 22 surfistas.

Miguel Pupo, por sua vez, se despediu da etapa ao ser derrotado pelo italiano Leonardo Fioravanti por 12,16 a 7,04. Na fase anterior, o time brasileiro já havia perdido Italo, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Filipe Toledo e Edgard Groggia.