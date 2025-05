Do Bronx faz previsão ousada para duelo com Topuria no UFC 317: 'Vou nocautear'

Em pouco mais de um mês, Charles Oliveira entra em ação no UFC 317 - no que pode ser sua última chance de se tornar campeão da companhia. Para isso, entretanto, Do Bronx precisa lidar com o até então invicto Ilia Topuria. Até por conta do histórico do adversário, o brasileiro surge como franco azarão para a disputa que coloca em jogo o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg). Acostumado com tal status, o especialista em jiu-jitsu projetou o duelo contra El Matador e previu um desfecho bastante favorável.

Em entrevista ao canal Full Violence, o atleta da Chute Boxe Diego Lima esbanjou confiança para a disputa que lidera o show da Semana Internacional da Luta. Diante de um adversário conhecido pelo seu boxe alinhado e poderio ofensivo, Do Bronx afirmou que pode não só surpreender em pé, mas como liquidar a fatura na especialidade de Topuria: via nocaute.

"É uma grande luta. Ele (Topuria) é um grande lutador. Mas eu não preciso provar mais nada para ninguém. Quem eu sou, o que eu já fiz dentro do cage. Essa luta chegou em uma oportunidade gigantesca. E eu vou nocautear esse cara. Essa é a real", destacou o faixa-preta de jiu-jitsu.

Disputa divide opiniões

Apesar dos fãs que fazem a tradicional "fezinha" considerarem Charles zebra, o confronto divide opiniões entre alguns lutadores profissionais. Se por um lado o ex-campeão peso-galo (61 kg) Aljamain Sterling indica que o brasileiro terá uma "noite longa" lidando com o poder de fogo de Topuria. Do outro, o top 7 dos pesos-leves Mateusz Gamrot aposta suas fichas em Do Bronx, citando a diferença de tamanho entre os dois como uma grande vantagem a seu favor.