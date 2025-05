Casão: Zubeldía virou alvo de gente do São Paulo não importa o que faça

Luís Zubeldía virou alvo prioritário no São Paulo não importa o que faça nem o resultado que obtenha, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (21).

Casão analisou a classificação do Tricolor às oitavas de final da Copa do Brasil e comentou a utilização dos jogadores de Cotia.

Tem um pessoal na torcida e dentro do próprio São Paulo que não importa o que o Zubeldía faça, não importa o resultado do jogo, não importa nada, alguma coisa eles vão implicar.

O São Paulo ganhou por 2 a 1 em casa, aí ganhou por 2 a 1 fora. Ok, era time de Série C, mas ganhou os dois jogos, passou, e você vai achar o Ryan pra criticar o Zubeldía?

Casagrande

Para Casão, o destaque do título da Copinha deveria ter ganho mais espaço durante o Paulistão, mas agora Zubeldía está gerindo bem a ascensão dos jovens ao profissional.

O Zubeldía vai ter vida dura no São Paulo porque já tem uma parte da torcida com um pouquinho de gente da direção que não vão mudar de ideia.

Se ele colocar o Ryan como titular e o time ganhar por 1 a 0 de um time fraco, eles vão achar outros caras para eles reclamarem.

Casagrande

Uma das joias de Cotia que voltou a brilhar foi o meia Rodriguinho, que marcou contra o Náutico após 1048 dias de seca desde seu primeiro gol profissional, para delírio de Zubeldía, que comemorou invadindo o gramado.

