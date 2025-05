Capital x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Botafogo encara o Capital nesta quinta-feira, às 21h30(de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso goleou por 4 a 0 na ida e pode perder por três gols de diferença. Já a equipe do Distrito Federal tem que vencer por quatro de vantagem para forçar a disputa de pênaltis.

ONDE ASSISTIR: O duelo será transmitido por Sportv e Premiere.

Com vantagem confortável, o Botafogo vai escalar um time misto após o desgastante empate contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira, o time comandado por Renato Paiva ainda tem confronto decisivo com a Universidad de Chile, pela Copa Libertadores.

"Se o Botafogo já estivesse classificado, nem precisaria entrar em campo. Mas vamos viajar e jogar. Teremos que fazer uma rotação no elenco, mas responsável e sempre entendendo o que representa defender as cores do Botafogo", afirmou o treinador português.

Alguns jogadores que não vêm tendo muita minutagem devem ser titulares, como o lateral direito Mateo Ponte, o lateral esquerdo Marçal, o volante Danilo Barbosa e o atacante Jeffinho.

Já o Capital vem de vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time está na zona de classificação para a segunda fase do torneio nacional.

Em relação ao jogo de ida, a principal mudança está no banco de reservas. Roberto Fernandes não é mais o técnico. Ele foi demitido na semana passada e Felipe Surian assumiu o posto, estreando no triunfo sobre o Luverdense.

FICHA TÉCNICA



CAPITAL X BOTAFOGO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 22 de maio de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)



VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

CAPITAL: Reynaldo, Lennon, Richardson, Pedro Romano e Renan Luís; Fellipe Guedes, Erick Varão, Romarinho e Falcão; Rikelmi e Mateusão



Técnico: Felipe Surian

BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Serafim, Danilo Barbosa e Marçal; Patrick de Paula, Allan e Kauan Lindes; Jeffinho, Rwan Cruz e Nathan Fernandes



Técnico: Renato Paiva