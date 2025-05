Brazão ou João Paulo: Santos não deve manter os dois goleiros no elenco

Uma das negociações que o Santos deve fazer na próxima janela de transferências deve envolver um dos goleiros do time. Na Live do Santos, o setorista Lucas Musetti explicou porque o clube alvinegro só deve ter Gabriel Brazão ou João Paulo no segundo semestre.

Brazão, atualmente titular na meta santista já recebeu sondagens de Galatasaray, Porto, Chelsea e clubes italianos. João Paulo, reserva imediato, está insatisfeito com o banco.

O Gabriel Brazão se firma de um jeito que nem o Santos esperava. [...] A ponto de o João Paulo voltar e nem ser cogitado como titular. E ele é avaliado nesse momento [não só] pelo que vem jogando, mas pelo potencial antigo de quem o via na seleção de base. Ele tem um perfil da Europa.

O João Paulo quer sair. Ele não quer ser reserva, não aguenta essa condição. Um dos dois parece que vai sair nessa janela. O Santos pode segurar o Brazão, e o João Paulo vai querer sair. Ou pode chegar para o João Paulo e dizer que vai vender o Brazão, para convencê-lo a ficar. As coisas estão ligadas. Não saem os dois, mas um deve sair.

Lucas Musetti

