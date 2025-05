Brasil busca empate com Chile no Sul-Americano feminino sub-17 e garante vaga na Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase final do Sul-Americano feminino sub-17, o Brasil duelou com o Chile no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Apesar de ter visto o adversário abrir 2 a 0, conseguiu deixar tudo igual em 2 a 2. Gabriela Pusch e Ravenna fizeram os gols das brasileiras, enquanto Catalina Muñoz e Penelope anotaram para as chilenas.

Com o resultado, o Brasil alcançou seis pontos, na quarta colocação, e se classificou matematicamente para a Copa do Mundo da categoria. Já o Chile seguiu em penúltimo, agora com dois somados.

Na quinta rodada da fase final da competição, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia, às 17h (de Brasília), de sábado (24). No mesmo dia e rodada, o Chile encara o Equador.

A etapa conta com oito seleções e as quatro melhores qualificadas se classificam ao Mundial da categoria.

CLASSIFICADAS! ??? Com o gol de empate da Ravenna, o Brasil garante a vaga na Copa do Mundo Sub-17! ?? Que jogo, que entrega, que orgulho! Vamo com tudo, Meninas do Brasil! ?? #RumoAoMundial #SeleçãoBrasileira #FutebolFeminino #Sub17 pic.twitter.com/4JILRX44dW ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) May 22, 2025

O placar foi aberto logo aos seis minutos de jogo, com a chilena Catalina Muñoz. A jogadora recebeu de Nicole Alejandra e não perdoou.

Já aos 25, foi a vez de Penelope ampliar. Catalina Muñoz deu nova assistência para sua outra companheira completar para as redes.

As brasileiras começaram a reagir aos 36, ainda do primeiro tempo, com Gabriela Pusch, que pegou a sobra e finalizou ao fundo do gol.

Até que Ravenna, aos cinco minutos da etapa final, também aproveitou a bola rebatida pela goleira adversária e deixou tudo igual.