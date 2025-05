Botafogo encerra preparação para jogo de volta na Copa do Brasil; veja provável escalação

O Botafogo encerrou a preparação para o duelo contra o Capital-DF nesta quarta-feira, no CT Lonier, no Rio de Janeiro. O jogo, marcado para esta quinta-feira, é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A equipe alvinegra pode perder por até três gols de diferença que ainda se classificará para as oitavas de final do torneio. Isso porque o Glorioso goleou o adversário por 4 a 0 na ida, no Nilton Santos.

Botafogo finaliza a preparação para o duelo de volta com o Capital-DF, pela Copa do Brasil. ???? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/uqDB4HH3Gn ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 21, 2025

Devido à larga vantagem conquistada, o técnico Renato Paiva deve poupar algumas peças e dar oportunidade a jogadores com menor minutagem. Além disso, a equipe tem na próxima terça-feira o duelo contra a Universidad de Chile, pela Libertadores.

Assim, uma provável escalação do Botafogo tem: Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, Danilo Barbosa e Marçal; Patrick de Paula, Allan e Kauan Lindes; Jeffinho, Rwan Cruz e Nathan Fernandes.

O Botafogo não perde há quatro jogos e vive boa fase na temporada. O Glorioso ocupa a décima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos conquistados. Já na Libertadores, a equipe carioca segue em busca de uma vaga no mata-mata e figura na terceira posição do Grupo A, com nove unidades.

Botafogo e Capital-DF entram em campo às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.