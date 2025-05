Botafogo anuncia fim do acordo com o Zenit para a chegada de Wendel em junho

Nesta quarta-feira, o Botafogo anunciou o término do acordo com o Zenit, da Rússia, para a chegada de Wendel, esperado no começo do mês de junho. O volante tinha assinado um contrato com o Glorioso até junho de 2029.

"Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe - especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano", explicou o Botafogo em nota oficial.

Em janeiro, Wendel e Artur foram anunciados pelo Botafogo, após serem envolvidos na venda de Luiz Henrique ao Zenit. O volante de 27 anos iria terminar a temporada com o clube russo, antes de se apresentar ao clube carioca.

"O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo e pela postura respeitosa durante todo o processo de negociação. Mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes, o clube russo sempre manteve uma condução transparente e colaborativa, o que reforça a sua grandeza. A Wendel, o Clube expressa sua gratidão pela postura exemplar e vontade de vestir a Gloriosa Camisa, desejando sucesso na continuidade da carreira", acrescentou o Botafogo.

Faltando menos de um mês para o Mundial de Clubes, o Glorioso garantiu que segue no mercado em busca de reforços para a próxima janela de transferências.

O Botafogo retorna a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Capital-DF, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Mané Garrincha. Por conta da vitória no jogo de ida, por 4 a 0, o Glorioso pode perder por até três gols de diferença.