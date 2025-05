Barcelona anuncia renovação com o técnico Hansi Flick até 2027

Após uma primeira temporada vitoriosa, o Barcelona anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Hansi Flick. O profissional alemão e o clube espanhol estenderam a parceria até 30 de junho de 2027.

Em sua primeira temporada pelo clube, Hansi Flick rendeu ótimos momentos aos torcedores do Barcelona. Com o alemão no comando a equipe catalã venceu os quatro duelos contra o Real Madrid, além de ter conquistado a tríplice coroa nacional: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

The show must go on

HANSI FLICK 2027 ??? pic.twitter.com/U8u0cQFOKq ? FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2025

A trajetória na temporada

Hansi Flick estreou no dia 18 de agosto de 2024, na partida de abertura de La Liga contra o Valencia, no Estádio Mestalla. O Barcelona venceu o rival de virada, assim como faria muitas vezes ao longo da temporada.

Com Flick, o Barcelona voltou a ser um rival temido no continente europeu. Após algumas temporadas colecionando vexames, o Barça fez uma campanha extremamente sólida no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Seu principal nacional, o Real Madrid, foi goleada por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu no primeiro "El Clásico" do técnico alemão. Um presságio do que aconteceria em todos os outros jogos entre os times na temporada.

Na Champions, o Barcelona se classificou sem problemas para o mata-mata, onde eliminou Benfica e Borussia Dortmund com propriedade. Porém, na semifinal, a equipe caiu diante da Inter de Milão, após uma partida memorável que terminou em 4 a 3 para os italianos.

Flick venceu 43 dos 54 jogos em que esteve no comando, uma taxa de vitórias de 73%, a melhor em uma primeira temporada desde que Luis Enrique, que registrou 83% de aproveitamento.