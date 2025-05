Bahia goleia Paysandu em casa e avança às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia recebeu o Paysandu na Arena Fonte Nova, goleou por 4 a 0 (5 a 0 no agregado) e garantiu sua classificação à próxima fase. Michel Araújo, Willian José (2) e Rodrigo Nestor balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Bahia se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário na competição. Do outro lado, com a derrota, o Paysandu foi eliminado e terá apenas um torneio a disputar na sequência da temporada, a Série B.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo, às 11h (de Brasília), quando visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, mas às 16h, o Paysandu visita o Novorizontino, pela nona rodada da Série B.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Bahia logo aos três minutos do primeiro tempo. Após rápida troca de passes pela ponta direita, Kayky chegou à linha de fundo, cruzou rasteiro para trás e encontrou Michel Araújo, que finalizou de primeira para marcar.

Aos 33 minutos da etapa inicial, o Bahia aumentou a diferença. Ao receber lançamento em velocidade, Kayky ganhou do marcador, entrou na área e achou Willian José. O atacante, livre de marcação, arremato firme, rasteiro, e anotou o segundo do Esquadrão de Aço.

O Bahia ampliou a vantagem no placar aos 48 minutos da primeira etapa, quando Jean Lucas dominou na entrada da área e concluiu, mas teve seu chute bloqueado pela defesa. No entanto, Willian José aproveitou o rebote e, de cavadinha, mandou para o fundo das redes.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Bahia concretizou sua goleada com o ex-São Paulo Rodrigo Nestor, que aproveitou bola mal afastada pela defesa do Paysandu na entrada da área e finalizou cruzado, de canhota.