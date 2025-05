Atlético-MG vai às oitavas após 'gol de lateral' e pênalti isolado por Hulk

O Atlético venceu o Maringá por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 2 a 2.

Os gols do Atlético foram marcados por Rubens, nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança rápida de lateral — em lance que lembrou os tempos de Ronaldinho Gaúcho no Galo. Patrick, Rony e Lyanco ampliaram o placar na etapa final. O time mineiro ainda teve a chance de marcar em cobrança de pênalti com Hulk, mas o atacante mandou por cima do gol.

O Galo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Corinthians em casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Maringá segue em busca do topo da tabela da Série C. O time paranaense joga fora de casa contra o Anápolis, pela 7ª rodada da competição.

Patrick Silva marcou pela 1ª vez como profissional em Atlético-MG x Maringá, jogo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Como foi o jogo

Os primeiros minutos foram movimentados dos dois lados. As duas equipes arriscaram de fora da área e levaram perigo, exigindo boas defesas de Rafael William e Everson. O Atlético se mostrou mais ousado, trocando passes até chegar à área adversária, mas pecava na finalização. Com uma marcação firme do Maringá, o Galo só conseguiu balançar as redes nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança rápida de lateral que resultou no gol de Rubens.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado, com o Atlético mais agressivo e criando boas oportunidades para ampliar o placar. O Maringá, por sua vez, voltou do intervalo sonolento e sofreu com a forte pressão do Galo. Em uma dessas falhas defensivas, Patrick aproveitou a desatenção e marcou o segundo gol. Na etapa final, o time paranaense ficou encurralado e teve dificuldades para se organizar em campo. Aproveitando a situação, o Galo fez mais dois com Rony e Lyanco.

Gols e destaques

Começo quente! Cuello ficou com a bola após disputa na entrada da área, soltou a perna e mandou um chute forte e rasteiro. Rafael William reagiu rápido e espalmou para escanteio.

Lá e cá! Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Maringá respondeu com perigo. Lucas Bonifácio aproveitou a sobra e bateu de primeira. A bola passou rente à trave, mas saiu pela linha de fundo.

Quase o primeiro do Maringá! Em contra-ataque rápido, Maranhão encontrou Moraes livre na entrada da área. Ele dominou e finalizou de esquerda, mas exagerou na força e mandou por cima.

Jogada ensaiada do Galo! Após falta na entrada da área, Hulk cobrou curto e achou Gustavo Scarpa, que bateu de primeira, mas sem muita força. Rafael William defendeu com tranquilidade.

O Atlético quer jogo! Natanael avançou pela lateral e cruzou rasteiro para Cuello, que finalizou de primeira. Rafael William saiu bem do gol e defendeu com os pés.

1 a 0. Atlético abre o placar! Nos acréscimos da primeira etapa, após cobrança rápida de lateral, Rubens apareceu bem na área e finalizou com precisão para abrir o placar.

Segundo tempo quente! Aos 12 segundos da segunda etapa, o Atlético voltou a balançar as redes com Cuello. O assistente marcou o impedimento, e o VAR confirmou.

Na trave! O Galo seguiu pressionando e quase ampliou com Cuello, que acertou a trave. Na sequência, Allan Franco recebeu bom passe e chutou firme, mas Rafael William fez uma grande defesa.

2 a 0. Atlético marca mais um! Natanael apareceu bem mais uma vez e cruzou rasteiro. O volante Patrick se antecipou ao goleiro e mandou para o fundo da rede, ampliando o placar.

Pênalti desperdiçado! Após Lyanco ser derrubado dentro da área, o árbitro marcou a penalidade. Hulk foi para a cobrança, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol, desperdiçando a chance de ampliar o placar.

3 a 0. Goleada do Atlético! Após um contra-ataque rápido, Rubens encontrou Rony livre dentro da área. O lateral bateu rasteiro e marcou mais um para o Galo, selando a vitória com autoridade na Arena MRV.

4 a 0. Mais um! O Galo fez excelente cruzamento para a área. Lyanco subiu bem e fez o gol de cabeça.

Hulk em ação durante Atlético-MG x Maringá, duelo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Ficha técnica

Atlético-MG 4 x 0 Maringá

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte.

Data e Hora: 21 de maio de 2025, às 21h30 (Horário de Brasília)

Competição: Copa do Brasil

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Max Miller (MAR), Gustavo Vilar (MAR), Júnior Santos (ATL)

Cartões Vermelhos: Rhuan (MAR)

Gols: 46'/1ºT - Rubens (ATL), 7'/2ºT - Patrick, 32'/2ºT - Rony (ATL), 43'/2ºT Lyanco (ATL)

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rony (Caio Paulista), Tomás Cuello e Hulk (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

Maringá: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller (Rhuan); Robertinho (Fernando), Buga, Negueba, Lucas Bonifácio (Evanderson) e Léo Ceará (Cheron); Moraes (Júlio) e Maranhão. Técnico: Jorge Castilho