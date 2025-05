Atlético-MG goleia Maringá e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebeu o Maringá na Arena MRV, venceu por 4 a 0 (6 a 2 no agregado) e garantiu sua classificação à próxima fase. Rubens, Patrick e Rony balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Galo se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário na competição. Do outro lado, com a derrota, o Maringá foi eliminado e terá apenas um torneio a disputar na sequência da temporada, a Série C.

O Bahia volta aos gramados no próximo sábado, às 21h (de Brasília), quando recebe o Corinthians, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, mas às 19h, o Maringá visita o Anápolis, pela sétima rodada da Série C.

Que fase vive o meu Cria... ??? pic.twitter.com/RXJuU5fb0k ? Atlético (@Atletico) May 22, 2025

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG aos 48 minutos do primeiro tempo. Após rápida cobrança de lateral de Cuello pela ponta esquerda, Rubens recebeu na pequena área e finalizou de primeira para marcar.

Aos sete minutos da etapa complementar, o Atlético-MG aumentou a diferença. Ao receber lançamento em velocidade de Gustavo Scarpa, Natanael entrou na área e achou Patrick, que se antecipou ao marcador na área e arrematou cruzado.

O Atlético-MG teve a chance de ampliar a vantagem aos 15 minutos do segundo tempo, quando Maranhão derrubou Lyanco na área e o árbitro assinalou penalidade máxima. No entanto, ao cobrar, o camisa sete mandou por cima do gol.

Aos 32 minutos da segunda etapa, o Atlético-MG chegou ao seu terceiro gol com Rony, que saiu cara a cara com o goleiro ao receber lançamento de Scarpa e concluiu no canto direito.

O quarto gol do Atlético-MG foi marcado aos 43 minutos da segunda etapa, quando Lyanco aproveitou cobrança de falta de Bernard, subiu mais alto que o defensor adversário na área e desviou de cabeça.