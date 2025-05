Athletico-PR anuncia a contratação do técnico Odair Hellmann

Odair Hellmann é o novo técnico do Athletico-PR para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a contratação do treinador de 48 anos, que estava livre no mercado após deixar o Al-Raed, da Arábia Saudita, em março.

Hellmann chega substituir Maurício Barbieri, demitido no início do mês, e inicia seu trabalho já na quinta-feira. O cargo vinha sendo ocupado interinamente pelo português João Correia, técnico do sub-20.

Odair Hellmann ganhou destaque no Internacional, onde foi auxiliar e teve sua primeira experiência como treinador profissional, em 2015 e, depois, entre 2017 e 2019, conquistando o retorno à elite.

Em 2020, comandou o Fluminense e, em 2023, esteve à frente do Santos. Na passagem pelo clube paulista, somou 34 jogos, com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Ele acabou demitido após sequência de nove jogos sem vencer, terminando com derrota para o Corinthians, por 2 a 0, em casa, em junho de 2023.

Além do Al-Raed, passou pelo Al-Riyadh na Arábia Saudita, e pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes. Também foi auxiliar na seleção brasileira em 2016, na conquista do inédito ouro olímpico.

Na terça-feira, o Athletico venceu o Brusque-SC, por 1 a 0, e garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Já na Série B, vem de derrota para o Vila Nova, por 2 a 1, e soma dez pontos, na modesta 13ª colocação. O CRB, que fecha o G-4, tem 15.

O time paranaense volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Athletic-MG na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela nona rodada.