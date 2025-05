Astro do Thunder, Shai Gilgeous-Alexander será declarado o MVP da NBA

Shai Gildeous-Alexander será declarado nesta quarta-feira à noite, o MVP (Most Valuable Player, em inglês, ou Mais Valioso Jogador) da temporada da NBA. A informação é da ESPN. Levar o Oklahoma City Thunder às finais da Conferência Oeste, com campanha inédita na fase de classificação, pesou para a escolha do astro.

Shai travava disputa pessoal com o sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, justamente o rival do Thunder na fase anterior dos playoffs da NBA e do qual levou a melhor com 4 a 3 na série, definida com vitória arrasadora no domingo por 125 a 93. Na ocasião, o camisa 2 anotou 31 pontos e terminou a partida sob gritos de MVP no Paycom Center.

O outro concorrente do canadense de 26 anos era o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, que também fracassou nos playoffs. A briga, portanto, ficou no confronto direto ente os dois melhores da temporada passada e definição a "vingança" de Shai Gildeous-Alexander com méritos.

A temporada de SGA, como é carinhosamente chamado Shai, foi disparada a sua melhor e credencia o Thunder como grande favorito ao título não apenas da Conferência Oeste, contra o Minnesota Timberwolves, mas também da NBA, contra os fortes Indiana Pacers ou New York Knicks.

Com média de 32,7 pontos por jogo e incrível aproveitamento de 51,9% dos arremessos, Shai conduziu o Thunder a campanha arrasadora de 68 vitórias na fase de classificação. Seus impressionantes números foram apresentados na história somente pelo astro Michael Jordan, como mostrou a ESPN.

Foram apenas 14 derrotas dos Thunder. Nos playoffs, "varreu" o Memphis Grizzlies com 4 a 0 e depois fez linda disputa com os Nuggets, com imponente 4 a 3 smrpre sob a batuta de Shai Gildeous-Alexander.