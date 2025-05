Arena Barueri é interditada pela FPF, e Leila vê represália por se opor a Reinaldo na CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira a interdição da Arena Barueri, estádio considerado a segunda casa do Palmeiras. A entidade justificou a decisão em função de "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público". O veto vale somente para partidas da FPF.

O clube manda os jogos em Barueri quando está impossibilitado de utilizar o Allianz Parque. Apesar de a decisão não ter interferência nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como Brasileirão e Copa do Brasil, ela tem efeito em competições das categorias de base e do futebol feminino.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou na Arena Barueri contra os rivais Corinthians e São Paulo, e venceu ambas as partidas.

Segundo apurou o Estadão, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entende que a atitude da FPF se trata de abuso de poder e retaliação pelo fato do clube alviverde não ter apoiado a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, ao comando da CBF. O clube é um dos signatários da chapa de Samir Xaud, que será candidato único no pleito.

A concessionária da Arena Barueri é a Crefipar, uma das empresas que tem a dirigente como dona. O departamento jurídico do Palmeiras está analisando o caso e tentará reverter a decisão, se necessário, junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Em nota, a Federação Paulista disse que foi avisada pelo Palmeiras que seriam feitas reformas no estádio. Por essa razão, o local não poderia receber público até o fim de junho. A interdição ocorreu porque o Regulamento Geral das Competições da entidade veta jogos sem a presença de torcedores.

"A Federação Paulista de Futebol esclarece que recebeu ofício da Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia 16 de maio, informando que a Arena Barueri passa por obras e que o estádio está impossibilitado de receber jogos com público, ao menos até o final de junho. De acordo com o Regulamento Geral de Competições da FPF (Art. 8º), não é permitida a realização de partidas sem a presença de público", divulgou nota a FPF.

"Desta forma, a FPF publicou em seu site portaria vetando a realização de partidas de competições organizadas pela FPF na Arena Barueri enquanto esta restrição de público ocorrer. Tão logo esta questão seja solucionada, o estádio será novamente liberado para jogos de competições paulistas. Entretanto, vale ressaltar que não há veto para os jogos organizados pela CBF, que não tem restrições a partidas com portões fechados", completou.