Após classificação do Vasco, Diniz evita polêmica com Loide Augusto: "Preciso conversar para entender"

O Vasco empatou com o Operário-PR, nesta terça-feira, em 1 a 1, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, após vitória por 7 a 6 nos pênaltis, em São Januário. Depois do jogo, o técnico Fernando Diniz falou sobre o gesto de Loide Augusto, mas evitou polêmica.

"Comigo não aconteceu nada. Nem sei muito do gesto que ele fez. O pessoal estava falando e eu tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida já estava irritada com ele. A intenção era ajudá-lo para ele continuar jogando. Preciso conversar para entender o que fez. Também nem interpretei assim, estava tão focado no jogo que, para mim, não houve problema nenhum", disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

Depois de começar no banco de reservas, Loide Augusto entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar de Nuno Moreira. Pouco tempo depois, o angolano ignorou Fernando Diniz, que tentava passar instruções para o jogador na beira do campo.

Aos 35, Loide arriscou em chute de fora da área e obrigou o goleiro do Operário-PR a fazer uma grande defesa. Em seguida, virou-se para o banco de reservas e levou a mão à orelha, como quem diz: "Fala agora".

Com o empate no tempo normal, com gols de Rayan e Ademilson, a decisão da vaga nas oitavas de final foi para a disputa de penalidades. Loide Augusto converteu a última cobrança do Vasco, antes de Léo Jardim defender o pênalti decisivo e colocar o Cruzmaltino na próxima fase.

Após a classificação, o angolano chorou copiosamente ainda dentro de campo.

Diniz não aprova atuação, mas destaca classificação

Em seu terceiro jogo no comando do Vasco, treinador falou sobre a importância da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, apesar de ver sua equipe oscilante durante os 90 minutos.

"Era um jogo difícil. A gente tinha um adversário difícil e perigoso. Estávamos abaixo da nossa melhor condição. A gente jogou menos do que jogamos contra o Lanús em termos de postura. A gente não jogou mal, mas a gente oscilou muito mais nesse jogo do que nos primeiros. O importante, de fato, era classificar. Eu acho que a gente não escreveria esse roteiro, mas eu acho que, para o time, acaba sendo uma coisa muito forte. Disputa de pênalti, como foi, acaba treinando algumas emoções na gente, no aspecto anímico", analisou Fernando Diniz.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando encara o Fluminense, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Cruzmaltino ocupa a 13ª posição, com dez pontos. O Tricolor Carioca é o 7º colocado, com 14 pontos conquistados.