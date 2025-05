Fluminense afasta zebra com goleada e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense confirmou o favoritismo e garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil ao vencer a Aparecidense por 4 a 1, no Mané Garrinha, em Brasília, nesta quarta-feira. O Tricolor das Laranjeiras já havia vencido a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã.

Wellington Carvalho abriu o placar para o Aparecidense, mas o Fluminense reagiu ainda no primeiro tempo, com gols de Samuel Xavier e Everaldo. Na etapa final, o Tricolor das Laranjeiras voltou a balançar as redes com gol contra de Vanderley e Ganso.

Classificado, o Fluzão agora aguarda o sorteio que definirá o adversário na próxima fase da Copa do Brasil. O time volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Já a Aparecidense volta suas atenções para a Série D. No mesmo sábado, o Camaleão encara o Ceilândia fora de casa, em confronto direto pela liderança do Grupo E. A equipe goiana ocupa a segunda colocação, atrás justamente do rival do Distrito Federal.

Como foi o jogo

Os minutos iniciais foram marcados por equilíbrio entre as equipes. Sem se intimidar, a Aparecidense rondou a área do time carioca e tentou pressionar. Houve espaço, mas os erros de passe impediram que as jogadas ofensivas se transformassem em chances claras de gol.

Diante das dificuldades pelo chão, os mandantes apostaram pelo alto — e funcionou. O Camaleão abriu o placar com uma cabeçada precisa do zagueiro Wellington Carvalho. O Fluminense acordou após o gol e chegou ao empate com um belo chute rasteiro de Samuel Xavier. A virada aconteceu ainda no primeiro tempo com Everaldo, de cabeça.

O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo, controlando a partida com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. Com domínio das ações, o Fluzão criou mais oportunidades e ampliou o placar com Serna — em chute que desviou em Vanderley — e depois com um golaço de Ganso, que deu números finais à partida.

Gols e Destaques

VAR em ação! Arias apareceu cara a cara com o goleiro Matheus Alves, tentou o drible, mas caiu após o contato. Inicialmente, o árbitro aplicou cartão amarelo ao colombiano por simulação. No entanto, após revisão do VAR, foi identificado o toque e o impedimento no lance. O juiz então anulou o cartão aplicado a Arias.

1 a 0. Aparecidense na frente! Aos 30 minutos do primeiro tempo, após bom cruzamento em cobrança de escanteio, o zagueiro Wellington Carvalho subiu alto e cabeceou firme. A bola ainda tocou no travessão antes de morrer no fundo do gol, abrindo o placar.

1 a 1. Fluminense empata! Ganso conduziu a jogada e encontrou Samuel Xavier livre dentro da área. O lateral se livrou da marcação e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual.

2 a 1. Virada Tricolor! Nos acréscimos da primeira etapa, após cruzamento na área, a defesa da Aparecidense afastou mal, e a bola sobrou para Everaldo, que finalizou de cabeça para virar o jogo para o Fluminense.

3 a 1. Fluzão amplia! Arias apareceu bem, roubou a bola na entrada da área e soltou uma bomba. O goleiro espalmou, mas, no rebote, Serna finalizou. A bola ainda desviou em Vanderley antes de morrer no fundo do gol.

4 a 1. Golaço! Dentro da área, Ganso recebeu, levantou a cabeça e soltou um chute forte, no alto, para balançar as redes. Matheus Alves até pulou, mas não conseguiu alcançar.

Ficha técnica

Aparecidense 1 x 4 Fluminense

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Data e Hora: 21 de maio de 2025, às 19h30 (Horário de Brasília)

Competição: 3° fase da Copa do Brasil

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Wellington Carvalho (APA)

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 30'/1ºT - Wellington Carvalho (APA), 40'/1ºT - Samuel Xavier (FLU), 46' 1°T - Everaldo (FLU), 25'/2ºT- Serna (FLU)- 25'/2ºT- Ganso - (FLU)

Aparecidense: Matheus Alves; David, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique (Stéfano Pinho); Dyego (Gui Meira), Enzo, Higor Leite; Kaio Nunes (Paulo Meneses), João Marcos e Júlio Cesar. Técnico: Lúcio Flávio.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Ignácio e Fuentes; Hércules, Nonato e Ganso; Arias, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.