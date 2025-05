Antony celebra chegada de Ancelotti à Seleção: "Um dos melhores treinadores do mundo"

O brasileiro Antony, destaque do Real Betis, da Espanha, celebrou a chegada do técnico Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira. O atacante exaltou o comandante e falou sobre a expectativa criada em cima da contratação.

"Não falei nada (com o Ancelotti). Feliz pela chegada do Ancelotti. Espero que organize bem a Seleção Brasileira. Um treinador que tem muita história e muitos títulos. Um dos melhores treinadores do mundo, e agora representa o nosso país. Tenho certeza que todos os jogadores estão muito felizes por serem representados por um treinador que é muito grande. Espero que dê tudo certo na nossa Seleção Brasileira", disse Antony, em entrevista à TNT Sports.

O jogador de 25 anos vive a expectativa de estar presente na primeira convocação de Ancelotti, marcada para acontecer na próxima segunda-feira.

Após período turbulento no Manchester United, Antony se reencontrou com o bom futebol nesta temporada, com a camisa do Betis. Desde que chegou ao time espanhol, o brasileiro marcou oito gols e distribuiu seis assistências em 24 jogos e rapidamente se firmou como titular e um dos destaques da equipe.

A contratação de Ancelotti foi oficializada pela CBF no último dia 12, pelo presidente destituído Ednaldo Rodrigues. O italiano estreia no comando do Brasil no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.