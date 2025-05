Ancelotti se despedirá do Real Madrid na mesma data de título emblemático

O último jogo de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid antes de assumir a seleção brasileira será no próximo sábado, 24 de maio, mesma data em que venceu a décima Liga dos Campeões pelo clube, tirando os merengues de uma fila de 12 anos sem conquistar a Orelhuda.

Ancelotti é o treinador mais vencedor da história do clube, com 15 títulos conquistados.

A despedida do italiano está marcada para o mesmo 24 de maio que o torcedor merengue guarda na lembrança com carinho.

Em 24 de maio de 2014, Ancelotti comandou o Real Madrid na final da Liga dos Campeões em Lisboa.

A conquista é emblemática por diversos motivos: além de um clássico de Madri, entre Real e Atlético, primeira final entre os rivais, foi um jogo eletrizante, empatado nos acréscimos com gol de Sergio Ramos e vencido pelo Real na prorrogação.

O título tirou o Real Madrid de uma fila de 12 anos sem conquistar a Liga dos Campeões, que não vencia desde 2002. De lá para cá, conquistou mais cinco, se isolando como maior vencedor da competição.

Agora, no dia 24 de maio de 2025, Ancelotti terá uma despedida menos memorável. O italiano sentará no banco do Santiago Bernabéu pela última vez contra a Real Sociedad, na última rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid terminará a temporada 2024/25 sem títulos, o que não ocorre há 11 anos. Os merengues viram o Barcelona ser campeão espanhol e da Copa do Rei, além de serem eliminados da Liga dos Campeões em casa pelo Arsenal.

Ancelotti começa sua trajetória na seleção brasileira já na segunda-feira (26), quando será apresentado oficialmente e fará sua primeira convocação.

Ancelotti estreia como técnico do Brasil contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília). Cinco dias depois, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena.