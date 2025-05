Abel comanda treino tático, e Palmeiras encerra preparação para Copa do Brasil; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil, na manhã desta quarta-feira. Na Academia de Futebol, o elenco assistiu a uma sessão de vídeo sobre o adversário e depois foi a campo para uma atividade tática comandada por Abel Ferreira e sua comissão.

O atacante Paulinho, fora do jogo contra o Red Bull Bragantino enquanto cumpria um cronograma individualizado, fez uma movimentação no gramado com o elenco, assim como na última terça-feira. O camisa 10, preservado dos últimos dois compromissos, pode ficar à disposição do treinador.

As atividades táticas tiveram ênfases em saídas de bola, marcações e movimentações específicas. Na sequência, o elenco alviverde aprimorou bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira terá os retornos do atacante Vitor Roque, que foi liberado do último jogo devido a problemas pessoais, e do zagueiro Micael, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo. O primeiro pode retornar ao time titular, enquanto o defensor tem mais chances de começar no banco de reservas.

Por outro lado, segue como baixa o atacante Bruno Rodrigues. O atleta está em fase final de transição física depois de se recuperar de cirurgia no joelho. Com o DM esvaziado, Abel Ferreira tem mais opções no grupo e deve seguir fazendo mudanças pontuais para evitar riscos de lesões no elenco.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão venceu o jogo de ida, por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, e tem a vantagem de jogar pelo empate.