Zagueiro ou lateral? Argentino explica função que mudou quadro no Palmeiras

O lateral-direito Agustín Giay viu sua situação mudar completamente no Palmeiras após uma mudança tática de Abel Ferreira. O defensor passou a jogar em uma linha com três defensores e virou titular absoluto da equipe.

Mas afinal, Giay tem atuado como lateral ou zagueiro? O próprio argentino de 21 anos te explica.

Eu posso jogar como lateral-direito, lateral-zagueiro como falam -- zagueiro não é, mas é um lateral-zagueiro na linha de 4. Quando nós temos a posse, posso jogar mais para trás, para pegar mais na bola, mas posso jogar em qualquer posição que dá na mesma coisa.

Agustín Giay, em entrevista ao UOL

O momento de Giay

Giay tem sequência de titular absoluto no Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, ele foi titular e disputou os 90 minutos das partidas em 9 oportunidades. Ele só não esteve em campo na vitória contra o Bolívar, quando a comissão técnica alviverde preservou alguns jogadores.

O argentino superou mais de dois meses sem entrar em campo durante o Paulistão e a concorrência de dois jogadores históricos na lateral-direita do Palmeiras: Mayke (315 jogos) e Marcos Rocha (343 jogos). Giay afirma que a relação com os companheiros de posição é muito positiva, e que ele recebe muita ajuda deles.

"São dois jogadores muito importantes [Mayke e Marcos Rocha], que ganharam muitas coisas. Tenho muita relação com eles, ajudam bastante. Me dão dicas a cada jogo. Agora no jogo contra o São Paulo teve um vídeo que mostrou eu abraçado com o Mayke e ele ia me falando como jogava o ponta do São Paulo. Temos uma relação muito boa e isso é importante", disse.

O atual elenco do Palmeiras tem uma legião de gringos, são sete no total: Gustavo Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Piquerez (Uruguai), Richard Ríos (Colômbia), Facundo Torres (Uruguai) e Giay (Argentina). O argentino destacou a relação com eles, mas ressaltou que todo elenco é muito unido.

Os gringos do Palmeiras: Piquerez, Facundo Torrres, Richard Ríos, Emiliano Martínez, Gustavo Gómez, Agustín Giay, Flaco López e Aníbal Moreno Imagem: Reprodução

"Não só os gringos [que temos boa relação], todos, os brasileiros. Temos um elenco muito forte, unido, na hora dos jogos é muito importante. Todo estão no mesmo lado, e isso é muito importante. Tem muito moleque aqui também, né? Estão subindo, jogando partidas. Temos quase a mesma idade, então passo muito tempo com eles. É muito legal", acrescentou.

Giay teve nova atuação decisiva no Palmeiras. O lateral já tinha salvado uma bola de bicicleta praticamente em cima da linha na partida contra o Vasco, e contra o RB Bragantino, aos 18 minutos do 2º tempo, quando o Alviverde perdia por 1 a 0, Vinicinho saiu cara a cara com Weverton, mas Giay apareceu com um carrinho salvador — o que manteve o Palmeiras vivo no jogo.

O jogador foi contratado por cerca de R$ 40 milhões junto ao San Lorenzo no meio do ano passado e demorou para engrenar, mas hoje é um dos queridinhos da torcida.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Alviverde venceu a ida por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, e pode avançar com um empate.