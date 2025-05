Volpi se revolta com gol anulado do Grêmio na Copa do Brasil: 'Absurdo'

O Grêmio foi eliminado pelo CSA na Copa do Brasil após derrota por 3 a 2 no primeiro jogo e empate sem gols em casa. No final da partida, o Tricolor teve um gol anulado, que gerou revolta ao goleiro Tiago Volpi.

O que aconteceu

O paredão do Grêmio não ignorou "culpa" por parte dos jogadores na desclassificação, mas declarou como "absurdo" a anulação do gol no final. O lance aconteceu aos 44 da segunda etapa, já nos minutos finais da partida.

É um absurdo isso aqui. Anular um gol desse, onde há um contato normal de dois jogadores e essa bola sobra, é indignante, para a gente é indignante, não muda a frustração de todos e a raiva da torcida com nós pela não classificação, isso não muda, mas é inadmissível que uma jogada dessa depois de batalhar, batalhar, batalhar, o árbitro tenha a capacidade de anular um gol desse. Então, existem as nossas culpas, os nossos erros, mas o que eles fizeram aqui hoje e o que vem fazendo com o Grêmio não pode acontecer. Tiago Volpi, ao Prime Video

Após cobrança de escanteio, Kannemann trombou em um defensor do CSA, que caiu no chão. Na sequência da jogada, após bate-rebate na área, Aravena estufou as redes. O juiz anulou o gol e revisou a decisão no VAR, mas escolheu manter a anulação. O lance rendeu confusão e a expulsão de Arezo, dos donos da casa.

"Além de jogar contra onze adversários, tem que jogar contra a arbitragem também", concluiu o goleiro. O Grêmio não conseguiu reverter a derrota do primeiro confronto, e viu bela atuação do paredão Gabriel Felix, do CSA, no empate sem gols desta terça-feira.