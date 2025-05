Volpi dispara contra arbitragem após eliminação do Grêmio: "É indignante"

Tiago Volpi não poupou críticas à arbitragem comandada por Matheus Delgaldo Candançam após a eliminação do Grêmio contra o CSA. O Imortal Tricolor deixou a Copa do Brasil ainda na terceira fase, já que empatou em 0 a 0 em sua Arena e foi derrotado na partida de ida por 3 a 2, em Maceió (AL).

"Para a gente é uma decepção muito grande, mas tem que seguir. Hoje é complicado porque senão a gente vai ficar com a sensação de que sempre tem alguma coisa extra, mas uma vez mais, cara. É um absurdo isso que está aqui. A gente vê cada coisa e anular um gol desse aí, onde há um contato normal de dois jogadores, a bola sobra, é indignante. Não muda a frustração de todos, e a raiva da torcida por nós, pela não classificação. Mas é inadmissível que uma jogada dessa, depois de batalhar, batalhar, batalhar, o árbitro tenha a capacidade de anular um gol desse", começou Tiago Volpi, ao Prime Video.

"Então, existem as nossas culpas, os nossos erros, mas o que eles (arbitragem) fizeram aqui hoje, e o que vem fazendo com o Grêmio, não pode acontecer. Não é uma, não é duas, não é três. Repetidamente, todo jogo do Grêmio tem algo em contra da gente, e isso também é frustrante demais. A gente fala que além de jogar contra 11 adversários, tem que jogar contra a arbitragem também, porque é assim que tem sido a nossa rotina aqui essa temporada", concluiu, irritado, o goleiro gremista.

O lance em questão aconteceu aos 43 minutos da etapa final. Aravena marcou pelo Grêmio em escanteio, mas a arbitragem entendeu que o zagueiro Kannemann cometeu uma falta de ataque e o tento foi anulado. O gol igualaria o placar agregado e, possivelmente, levaria a decisão por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil aos pênaltis.

Desta forma, o CSA avança à próxima fase da Copa do Brasil e espera sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o seu próximo adversário.

O Grêmio de Mano Menezes, por sua vez, pentacampeão da competição, segue em fase instável e, agora, volta suas atenções ao Brasileirão. A equipe chegou ao quinto confronto consecutivo sem saber o que é vencer na temporada. Além da competição nacional, os gaúchos ainda estão na disputa da Copa Sul-Americana.

O Grêmio volta aos gramados no domingo para enfrentar, às 11h (de Brasília), o Bahia, na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.