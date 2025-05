Vasco sofre, mas bate Operário-PR nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Vasco avançou com sofrimento na Copa do Brasil. Os cruzmaltinos empataram com Operário-PR por 1 a 1 (2 a 2 no agregado) no tempo normal e venceram por 7 a 6 na disputa por pênaltis.

O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Rayan. Porém, o Operário-PR empatou nos acréscimos da etapa final, com Ademílson. Nos pênaltis, Léo Jardim foi o herói vascaíno ao defender três cobranças.

Os cariocas agora vão esperar seu adversário na competição que sairá de sorteio a ser realizado na CBF.

O VASCO DA GAMA ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL ?? Nos pênaltis, com três defesas de Léo Jardim, o Gigante da Colina está na próxima fase! #VASxOPE 1?-1? (7-6)#CopaDoBrasil2025 #VascoDaGama pic.twitter.com/Z3DPtLO5Eg ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 21, 2025

O Vasco começou a partida pressionando o Operário-PR e criou a primeira chance aos três minutos. Nuno Moreira aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol.

O Operário-PR suportou a pressão inicial dos cariocas e passou a avançar com qualidade. Os visitantes quase marcaram aos 20 minutos. Zuluaga aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. O Vasco respondeu em seguida. Paulo Henrique cruzou rasteiro, mas Rayan não chegou a tempo de mandar para a rede.

Os donos da casa voltaram a ter boa chance quando Paulo Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Só que o Operário-PR respondeu em chute de Daniel Amorim para fora. No entanto, o Vasco abriu o placar aos 41 minutos. Rayan roubou a bola do zagueiro, entrou na área e chutou para a rede. O atacante contou com falha do goleiro Elias.

Nos minutos finais, o Operário-PR pressionou em busca do empate e quase marcou em duas oportunidades. Primeiro, Daniel Amorim aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Léo Jardim. Em seguida, Fransérgio recebeu passe na área e chutou em cima do goleiro cruzmaltino. Assim, o Vasco manteve a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Operário-PR manteve a postura ofensiva. Sö que o Vasco passou a ter espaço para avançar. Os donos da casa quase marcaram aos nove minutos, em chute de Lucas Piton que parou em boa defesa do goleiro Elias. Em seguida, Nuno Moreira foi lançado na área, mas finalizou mal.

O Operário-PR melhorou após os sustos e assustou aos 23 minutos. Neto Paraíba aproveitou escanteio e cabeceou para boa defesa de Léo Jardim. Depois disso, foi o Vasco que chegou com perigo. Lucas Piton arriscou de longe e quase acertou o ângulo. Os cruzmaltinos voltaram a assustar em seguida, em chute de Lóide Augusto que parou em grande defesa de Elias.

Na parte final, o Operário-PR esboçou uma pressão e chegou ao empate nos acréscimos. Ademílson aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Assim, o duelo foi decidido nos pênaltis.

Nos pênaltis, Léo Jardim foi o herói. O goleiro impediu a classificação do Operário-PR em cobrança de Thales Oleques e defendeu a Alan Godói para decretar a classificação do Vasco.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 (7) X 1 (6) OPERÁRIO-PR

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 20 de maio de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF-Fifa)



Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF-Fifa) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC-Fifa)

GOLS



VASCO: Rayan, aos 41min do primeiro tempo



OPERÁRIO: Ademílson, aos 47min do segundo tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Mateus Carvalho); Rayan (Adson), Nuno Moreira (Lóide Augusto) e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

OPERÁRIO-PR: Elias Curzel, Thales Oleques, Allan Godói, Joseph e Gabriel Feliciano (Cristiano); Fransérgio (Índio), Juan Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia; Allano, Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim (Ademílson)



Técnico: Bruno Pivetti