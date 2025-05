Transmissão ao vivo de Náutico x São Paulo: veja onde assistir

Náutico e São Paulo duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), nos Aflitos, no Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A transmissão do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final após vencer a ida por 2 a 1. Vitória simples do Náutico leva a decisão para os pênaltis.

Os visitantes vêm de uma vitória diante do Grêmio. Em casa, o time de Zubeldía contou com um gol de André Silva no final da partida para vencer por 2 a 1 pelo Brasileirão.

O Timbu soma duas vitórias seguidas na Série C. O Alvirrubro venceu o Ypiranga por 4 a 0 na rodada anterior.

Náutico x São Paulo -- Copa do Brasil 2025