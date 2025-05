O que cada time precisa para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil

Os jogos de volta da Copa do Brasil começam hoje, e o UOL mostra o que cada equipe precisa para avançar às oitavas de final da competição.

Veja os cenários

Vasco x Operário-PR

As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, logo, quem vencer o confronto de hoje, às 19h (de Brasília), em São Januário, fica com a vaga nas oitavas. Em caso de nova igualdade, a disputa irá para os pênaltis.

Athletico x Brusque

Os times ficaram no 0 a 0 e agora precisam de um triunfo, por qualquer placar, para seguir na competição. Um novo empate hoje, às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, leva a definição para as penalidades.

Náutico x São Paulo

O Tricolor venceu por 2 a 1 e precisa apenas de um empate hoje, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, para ir às oitavas. Já o Náutico busca uma virada por dois gols de diferença. Um triunfo dos donos da casa por um tento de saldo leva a disputa para os pênaltis.

Grêmio x CSA

O CSA venceu por 3 a 2 e se classifica com um empate hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Tricolor gaúcho, por outro lado, tenta uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto. Um triunfo do Grêmio pelo saldo de um gol leva a disputa para as penalidades.

Fortaleza x Retrô

As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, e buscam uma vitória amanhã, às 19h (de Brasília), no Castelão, para avançar. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Aparecidense x Fluminense

O Flu venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar. Do outro lado, a Aparecidense tenta uma virada por dois gols de saldo. Um triunfo da equipe goiana por um tento de diferença leva a disputa para os pênaltis. O jogo será amanhã, às 19h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

Bahia x Paysandu

O Bahia venceu o jogo de ida por 1 a 0 e se classifica para as oitavas com um empate amanhã, às 19h30 (de Brasília), na Fonte Nova. O Paysandu, por outro lado, precisa de um triunfo por dois gols de saldo para avançar direto ou uma vitória por um tento de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

Flamengo x Botafogo-PB

O Fla bateu o time paraibano por 1 a 0 e avança com um empate amanhã, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Do outro lado, o Botafogo-PB precisa de um triunfo por dois gols de diferença. Uma vitória dos visitantes por um gol de saldo leva a disputa para os pênaltis.

Atlético-MG x Maringá

Os times empataram em 2 a 2 pelo confronto de ida e buscam um triunfo amanhã, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV para ir às oitavas. Nova igualdade leva a definição para as penalidades.

Corinthians x Novorizontino

O Alvinegro busca ao menos um empate na Neo Química Arena, amanhã, às 21h30 (de Brasília), após vencer o Novorizontino por 1 a 0 no jogo de ida. O time de Novo Horizonte, por outro lado, tenta uma vitória por dois gols de saldo. Uma vitória dos visitantes por um tento leva a briga para os pênaltis.

Maracanã x Internacional

O Inter levou a melhor no jogo de ida, venceu por 1 a 0 e vai às oitavas com um empate na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Orlando Scarpelli. Já o Maracanã precisa de um triunfo por dois gols de saldo. Uma vitória dos donos da casa pela diferença mínima leva a disputa para os pênaltis.

Vila Nova x Cruzeiro

O time mineiro tem uma situação mais tranquila da terceira fase, já que venceu por 2 a 0 e vai às oitavas até com uma derrota por um gol de diferença. Do outro lado, o Vila Nova avança com um triunfo por três gols de diferença, enquanto uma vitória por dois tentos de saldo leva o jogo de quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Serra Dourada, para as penalidades.

Palmeiras x Ceará

O Alviverde levou a melhor na ida, venceu por 1 a 0 e se classifica até com um empate. O Ceará, por outro lado, busca um triunfo por dois gols de diferença. Já uma vitória alvinegra pelo saldo mínimo leva a disputa para os pênaltis. O jogo acontece na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

CRB x Santos

As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida e buscam uma vitória na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé, para seguir no torneio. Nova igualdade leva a disputa para os pênaltis.

Capital x Botafogo

Os cariocas golearam o time do Distrito Federal por 4 a 0 na partida de ida e avançam até com um revés por três gols de diferença. O Capital precisa de um triunfo por cinco gols para ir às oitavas ou por quatro tentos para levar para os pênaltis. O jogos será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

Red Bull Bragantino x Criciúma

O Criciúma venceu o Massa Bruta por 1 a 0 e se classifica com um empate. Do outro lado, o Bragantino busca um triunfo por dois gols de saldo para ir às oitavas, enquanto uma vitória pela diferença mínima leva o jogo para os pênaltis. O confronto será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques.