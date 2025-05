Thiago Wild estreia com vitória no quali de Roland Garros; Felipe Meligeni cai

Thiago Wild estreou com vitória no qualifying de Roland Garros nesta terça-feira. O tenista número dois do Brasil superou o japonês Yasutaka Uchiyama, atual 205º do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e avançou à segunda rodada. Mais cedo, Felipe Meligeni se despediu em sua primeira partida nesta fase preliminar do Grand Slam francês.

Wild precisa vencer mais duas partidas, na segunda e terceiras rodadas do quali, para entrar na chave principal do torneio francês. Ele tenta se juntar a João Fonseca e Thiago Monteiro, já garantidos na chave, assim como Beatriz Haddad Maia, no feminino.

Wild tenta disputar a chave principal em Paris pela terceira vez na carreira, a segunda partindo do quali. Foi assim que ele fez sua melhor campanha em um Grand Slam em 2023. Após vencer as três partidas da fase preliminar, o brasileiro surpreendeu o russo Daniil Medvedev, então número dois do mundo, na primeira rodada. Depois, caiu na terceira.

Na temporada passada, Wild entrou direto na chave principal, por ter ranking melhor. Mas caiu na estreia diante do local Gael Monfils por 3 a 1. Neste ano, atualmente no 112º posto da ATP, o brasileiro precisou disputar o quali para tentar a chave na disputa principal.

Na segunda rodada, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o convidado local Geoffrey Blancaneaux e o veterano casaque Mikhail Kukushkin, que entram em quadra ainda nesta terça.

Mais cedo, Felipe Meligeni foi superado pelo alemão Henri Squire, de virada, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4. Squire é o atual 260º do mundo, enquanto o brasileiro figura no 133º posto do ranking.

Na segunda-feira, Laura Pigossi também não conseguiu passar da estreia. A única brasileira na chave feminina do quali caiu diante da local Fiona Ferro por 6/2 e 7/5 e se despediu do torneio parisiense.