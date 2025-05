Sport tem o 2º pior início na era dos pontos corridos após nove rodadas

Após nove rodadas, o Sport segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupa a lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados. O Leão da Ilha tem o segundo pior início na história da competição na era dos pontos corridos.

Apenas o Paysandu teve um início pior que no Campeonato Brasileiro. Em 2003, o Papão tinha um ponto conquistado após nove rodadas, com oito derrotas e um empate. No entanto, a equipe paraense não foi rebaixada, terminando na 22ª posição, com 49 pontos (com 24 times, somente os dois últimos caíam naquela edição).

Além do Sport, o Athletico-PR, em 2011, e o Atlético-GO, em 2012, também tinham apenas dois pontos após nove jogos no Campeonato Brasileiro. As duas equipes foram rebaixadas ao final da competição.

Elenco reapresentado para a semana de treinamentos. Domingo, o Leão joga na Ilha do Retiro diante do Internacional. pic.twitter.com/cl2O50hWGl ? Sport Club do Recife (@sportrecife) May 20, 2025

Em 2025, o Sport empatou com São Paulo (0 a 0) e Fortaleza (0 a 0) e foi derrotado por Palmeiras (2 a 1), Vasco (3 a 1), Red Bull Bragantino (1 a 0), Corinthians (2 a 1), Fluminense (2 a 1), Cruzeiro (4 a 0) e Ceará (2 a 0).

A equipe pernambucana tem o pior ataque da competição, com quatro gols marcados, e a segunda pior defesa, com 16 gols sofridos, atrás apenas do Juventude, que já levou 21 bolas na rede.

O Sport volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Internacional, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O Colorado é o 15º colocado, com dez pontos conquistados.