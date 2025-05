Sequência do Santos sem Escobar abre disputa entre Meninos da Vila por lateral

Titular absoluto da lateral esquerda, Gonzalo Escobar terá que cumprir suspensão e não estará à disposição nas próximas duas partidas do Santos. Com isso, abre-se uma disputa entre Meninos da Vila. Kevyson e Souza brigam pela vaga.

O primeiro larga com uma ligeira vantagem, pelo ritmo de jogo. O jogador de 21 anos entrou em campo três vezes nesta temporada, todas saindo do banco de reservas.

Kevyson foi usado pelo técnico Cleber Xavier recentemente, na derrota de 1 a 0 para o Grêmio. Na ocasião, entrou justamente no lugar de Escobar, que alegou dores com cerca de 30 minutos do segundo tempo.

Souza, por sua vez, não entra em campo desde o dia 29 de janeiro, quando sofreu uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula.

Antes disso, o atleta de 18 anos vinha ganhando oportunidades com Pedro Caixinha. O Menino da Vila atuou quatro vezes em 2025, duas vezes como titular. Ele voltou a ser relacionado no dia 12 de maio, no empate de 0 a 0 com o Ceará, mas não foi utilizado, assim como na derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo.

Souza é uma das promessas da base do Santos. O lateral esquerdo, aliás, tem prestígio com Neymar. Recentemente, o meia-atacante divulgou uma escalação do Peixe nas redes sociais com o garoto entre os titulares.

Ausência pesada

Escobar é um dos principais jogadores do atual elenco do Alvinegro Praiano e é o terceiro com mais jogos no ano, com 21 (19 como titular), ficando apenas atrás de Gabriel Brazão (23) e Zé Ivaldo (22).

O argentino, porém, foi expulso no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CRB, e na derrota de 1 a 0 para o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele será desfalque na volta da competição mata-mata e no duelo com o Vitória, pela liga. Ambos os jogos são fora de casa.

O Santos visita o CRB na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer no Estádio Rei Pelé para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Já a partida contra o Vitória será no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada da Série A.