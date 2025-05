Embalado, adversário do São Paulo usa programa de TV para 'ferver' Aflitos

O São Paulo vai encarar um embalado (e mordido) Náutico na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo ocorre hoje, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Quem avança?

O Tricolor venceu o jogo de ida, disputado no fim do mês passado, por 2 a 1 — com dois gols de Luciano, que pode reaparecer no time titular de Luis Zubeldía.

Desde então, o Náutico não perdeu: foram duas vitórias e um empate em três partidas da Série C. A equipe de Hélio dos Anjos marcou seis gols e não foi vazada no período.

A preparação para o novo embate ganhou tons de reviravolta dramática por parte dos pernambucanos, que vêm promovendo o embate contra o São Paulo com uma série de campanhas para fazer "ferver" os Aflitos. O clube, aliás, ainda não foi derrotado em sua casa em 2025 e acumula 12 jogos de invencibilidade.

A versão paulista do "Jogo Aberto", por exemplo, foi utilizada como forma de motivação em duas publicações. O primeiro vídeo tem nomes como Ulisses Costa, João Pedro Sgarbi e Cicinho acreditando em vitórias maiúsculas do Tricolor na partida de ida. Dias depois, uma declaração do repórter João Paulo Cappellanes acabou divulgada. "Esses jogos parecem fáceis... e são mesmo: São Paulo vence por 3 a 0", disse o jornalista na ocasião.

Uma festa de recepção ao ônibus do Náutico também será uma das iniciativas da diretoria. O movimento, denominado "Avenida Alvirrubra", ocorrerá na Avenida Conselheiro Rosa e Silva e distribuirá fogos e sinalizadores aos torcedores.

O time pernambucano ainda usou o ídolo Beto Acosta como parte das ações. O uruguaio, que marcou mesmo machucado em um jogo contra o próprio São Paulo em 2007, surgiu em um vídeo para convocar os torcedores ao estádio.

E o São Paulo?

O Tricolor viajou ao Recife com duas preocupações em meio ao duelo decisivo no Recife.

A primeira atende pelo nome de Marcos Antônio, que é desfalque certo diante de uma lesão na coxa sofrida no jogo contra o Grêmio. O atacante Lucca, mesmo viajando com a delegação, é outro que não deve ser utilizado.

O outro alerta envolve uma possível disputa por pênaltis: o São Paulo perdeu duas de suas últimas quatro penalidades: em meio a erros de Calleri e Ferreirinha, André Silva foi o único a converter suas cobranças.