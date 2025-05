São Paulo não tem elenco para disputar três frentes, diz Arnaldo

O São Paulo não tem elenco para disputar Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores ao mesmo tempo, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (20).

Segundo ele, o time de Luis Zubeldía encontrará dificuldades hoje contra o Náutico, nos Aflitos, valendo vaga nas oitavas de final da copa nacional. O Tricolor tem vantagem de 2 a 1.

O São Paulo tem grande favoritismo para passar do Náutico se tivesse todo mundo, mas com menos dez [jogadores] vai suar para caramba para passar. O São Paulo vai ter dificuldade.

O Náutico elegeu como jogo do ano -- 'sim, podemos', tem vídeo motivacional dos caras da Bandeirantes provocando -- e veio de uma vitória de 4 a 0 contra o Ypiranga no Rio Grande do Sul. E o São Paulo tenta juntar 11 para jogar a partida -- não tem praticamente atacantes para o jogo de hoje, entre machucados e lesionados.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que o São Paulo aguarda a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa para reequilibrar fisicamente seu elenco, que tem vários jogadores no DM.

Para Arnaldo, esse será o grande trunfo do Tricolor para a segunda parte da temporada, já que não haverá grandes investimentos na janela de transferências do meio do ano.

O São Paulo é um daqueles times que esperam a parada não para jogar o Mundial, mas para recuperar o jogador, e não vai ter janela no meio do ano.

Se o São Paulo avançar na Copa do Brasil, já que está classificado na Libertadores, vai ter três frentes depois da parada do Mundial, eu quero ver ter elenco para jogar nas três frentes. O São Paulo, para mim, não tem elenco para jogar três frentes.

O São Paulo não é Palmeiras e Flamengo. O São Paulo é Inter, Fortaleza, esses são os concorrentes. O Palmeiras é o que mais investiu, o São Paulo é o que menos investiu. Futebol é basicamente investimento, número de jogadores, contratação. Esse ano são raias diferentes.

Arnaldo Ribeiro

