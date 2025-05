São Paulo leva 'talismã' lesionado ao Recife em busca de empate para avançar na Copa do Brasil

O São Paulo enfrenta o Náutico nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer o confronto de ida por 2 a 1 no MorumBis, o time tricolor precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final da competição.

A equipe que venceu o primeiro jogo não poderá ser repetida. O volante Marcos Antônio foi diagnosticado com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Ele sentiu dores e saiu ainda no primeiro tempo da vitória são-paulina sobre o Grêmio, pelo Brasileirão.

O garoto Lucca também está fora. Após entrar nos minutos finais contra o Libertad e fazer o gol da classificação às oitavas, o atacante saiu do banco também contra o Grêmio, quando sofreu uma entorse no tornozelo direito.

Ainda assim, ele estará no Recife, junto da delegação, a pedido do técnico Luis Zubeldía. O argentino acredita que é importante a presença de Lucca junto do grupo em um momento de decisão. O treinador, inclusive, prefere evitar falar sobre as lesões.

"Agora já estamos no baile e temos que bailar. Não quero falar mais dos lesionados, do elenco ser curto ou não. Estou focado nos jogos até as pausas, com o melhor que temos. Ponto", disse em entrevista coletiva no último sábado.

Apesar da vantagem, o São Paulo teve jogo duro contra o Náutico no MorumBis. Chances perdidas impediram que o placar fosse maior. Autor do gol do Náutico, que abriu o placar no primeiro jogo, Caio Vitor não deve ser titular.

O técnico Hélio dos Anjos vai poder jogar com o mesmo time duas vezes seguidas pela primeira vez, desde o começo do seu trabalho no clube, há quase um mês. A equipe pernambucana vem embalada de uma goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga de Erechim pela Série C. A expectativa é contar com o ânimo positivo e a força da torcida para buscar uma virada contra o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO X SÃO PAULO

NÁUTICO - Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Marquinhos e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

SÃO PAULO - Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife.