Santos vê momento errado, mas confirma amistoso internacional com Neymar

O Santos admite o momento ruim, mas confirma o amistoso com o RB Leipzig, dia 28, em Bragança Paulista.

O que aconteceu

Em crise, o Santos vai precisar jogar um amistoso contra o RB Leipzig, dia 28, no estádio Cícero de Souza Marques. A partida ocorrerá às 18h, com transmissão do SporTV. A capacidade será de 12 mil pessoas.

O Peixe até pensou em cancelar, mas não haveria como. O contrato está assinado há mais de um mês.

A partida envolve dois parceiros comerciais de Neymar: Red Bull e Puma. O astro estará presente na partida.

O Santos imaginava que esse jogo seria de festa, porém, a fase é terrível. São apenas cinco pontos em 27 disputados. E o amistoso ocorrerá entre dois importantes jogos do Brasileirão: Vitória e Botafogo.

O Peixe não deve ter força máxima, assim como o Leipzig. O clube alemão encerrou a participação no campeonato local no último sábado, na sétima colocação.

As viagens do RB Leipzig ganharam o nome de "Tamo Junto Brasil Tour". A equipe já havia viajado aos Estados Unidos e agora tem uma turnê na América do Sul. É a primeira visita de um clube da Bundesliga ao Brasil.

O amistoso contra o RB Leipzig será de grande importância para o Santos. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente nos objetivos da nossa estratégia de internacionalização e, por outro, enfrentaremos um dos melhores times da Europa. Ao mesmo tempo, unimos duas marcas fortes, comprometidas com o desenvolvimento de jovens talentos e um futebol dinâmico e atraente. Além do jogo no Brasil, estamos ansiosos para aproveitar todas as oportunidades que surgirem da colaboração entre nossos dois clubes.

Pedro Martins, CEO do Santos, em entrevista no dia 17 de abril