Santos chega a três jogos sem marcar gols e iguala sequência de ano do rebaixamento

Com a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, o Santos chegou a amarga marca de três partidas seguidas sem marcar gols.

A última vez que o Peixe conseguiu balançar as redes foi no empate de 1 a 1 com o CRB, no dia 27 de abril, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Desde então, além do revés no clássico, o Alvinegro Praiano foi superado por 1 a 0 pelo Grêmio, em Porto Alegre, e ficou no 0 a 0 com o Ceará, no Allianz Parque. Os três embates foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Essa é a primeira vez que o Santos amarga uma sequência de três partidas sem fazer gols desde setembro de 2023, ano que terminou com o rebaixamento inédito do clube para a Série B. Na ocasião, o então time de Diego Aguirre perdeu para Atlético-MG (2 a 0), América-MG (2 a 0) e Cruzeiro (3 a 0).

Ataque ineficiente

Na atual temporada, o Peixe balançou as redes 31 vezes em 24 partidas. Ou seja, uma média de 1,29 gol por jogo.

Desde que Cleber Xavier assumiu o comando técnico, o ataque caiu bastante de rendimento. A equipe castigou os rivais apenas uma vez com o novo treinador, que já chegou a quatro embates no banco de reservas.

Tiquinho Soares vem sendo o centroavante titular, mas Deivid Washington vem sendo utilizado com frequência. Luca Meirelles, que se destaca nas categorias de base, também está sendo utilizado em alguns compromissos.

Cleber Xavier está ciente desse problema ofensivo e prometeu que vai trabalhar para melhorar.

"Prometo trabalhar. Trabalhei muito com Tiquinho e Deivid. Utilizamos o Xavier pelo sub-20. O Luca também. Trabalhamos muito com os meias, Thaciano, Barreal, Rollheiser, Soteldo... Para finalizar mais, acertar mais o gol, e trabalhar mais a finalização de média. Com mais paciência nos últimos toques. É trabalhar, não tem outra forma", disse depois da derrota para o Corinthians.

O Santos volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o CRB, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer no Estádio Rei Pelé para avançarem. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.