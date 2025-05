Rodriguinho cita lesão ao celebrar vitória: 'Nem sabia se estaria aqui'

O meia Rodriguinho, que marcou o último gol da vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, disse que não sabia se atuaria no jogo diante de uma lesão ocorrida ainda nesta semana. Ele, que falou ao Sportv, ainda celebrou a classificação do Tricolor às oitavas de final da Copa do Brasil.

O que ele disse?

Susto com entorse. "Estou muito feliz por estar entrando em campo. Tive entorse no pé esses dias e nem sabia se, hoje, estaria aqui."

Dificuldade com gramado. "Pude entrar e ajudar a equipe. O jogo foi muito difícil e o campo estava pesado, mas graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida."

Chute calibrado. "Eu treino muito essas batidas de fora da área. Na hora, eu nem olhei se tava sem goleiro ou não, só bati no gol e fui feliz."