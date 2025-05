Rodriguinho acaba com seca de quase 3 anos e vibra: "Nem sabia se ia estar aqui hoje"

Rodriguinho foi um dos nomes do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, nesta terça-feira, no Recife, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jovem revelado pelas categorias de base marcou o segundo gol da equipe, um golaço, aliás, e acabou com um jejum de quase três anos sem balançar as redes.

A última vez que Rodriguinho havia marcado um gol pelo São Paulo foi em julho de 2022, contra a Uniersidad Católica, pela Copa Sul-Americana. Rogério Ceni ainda era o treinador do Tricolor na ocasião.

"Muito feliz por estar entrando em campo. Tive entorse no pé no treino esses dias, nem sabia se ia estar aqui hoje. Pude ajudar a equipe, muito feliz. Graças a Deus, fizemos um grande jogo", disse Rodriguinho ao SporTV.

Rodriguinho foi acionado no segundo tempo da partida contra o Náutico, substituindo Lucas Ferreira, e esbanjou categoria em seu gol, aproveitando o rebote da conclusão de Ryan Francisco e o fato de Muriel estar fora do gol para bater colocado, de fora da área, sem qualquer chance de defesa.

"Treino muito essas batidas de fora da área, nem olhei se estava sem goleiro. Só batei e fui feliz. Muito feliz pelo gol e por ter ajudado a equipe hoje", completou Rodriguinho.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando enfrenta o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor aguarda o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final.