Reforço à vista? Veja a situação de Guilherme às vésperas de decisão para o Santos

O Santos pode ter um reforço importante na partida contra o CRB, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Guilherme está recuperado de lesão e deve viajar para Maceió (AL).

O atacante não entra em campo desde 1º de maio, quando sofreu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Na ocasião, ele saiu no intervalo do empate de 1 a 1 com o CRB, pela ida do torneio mata-mata, na Vila Belmiro.

Desde então, o Peixe disputou mais três partidas e não marcou nenhum gol. Foram duas derrotas, para Grêmio e Corinthians (ambas por 1 a 0), e um empate, com o Ceará (0 a 0).

Guilherme é o artilheiro do Alvinegro Praiano na temporada, com 10 gols. Além disso, tem duas assistências. O atacante, contudo, atravessa má fase.

A sua última participação em tentos foi no dia 9 de março, quando foi garçom de Tiquinho Soares. Já a última vez que o camisa 11 estufou as redes foi em 19 de fevereiro. Na ocasião, castigou o Noroeste na vitória de 3 a 0.

Em meio a este cenário, Guilherme passou a ser criticado por torcedores e chegou a ouvir vaias na Vila Belmiro. Mesmo assim, ele não perdeu o posto de titular e seguiu com o respaldo da comissão técnica.

Agora, o atacante está de volta e pode até sair jogando contra o CRB, já que Soteldo ficará de fora, devido a uma lesão muscular. Essa, portanto, pode ser a chance do jogador de 30 anos dar a volta por cima no Santos.

O embate com o time alagoano está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer no Estádio Rei Pelé para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.