PVC: Clubes 'olham torto' para Leila após Palmeiras não assinar manifesto

Os clubes da Libra e da LFU estão "olhando torto" para a presidente Leila Pereira após o Palmeiras ser o único clube da Série A que não assinou manifesto conjunto por mudanças na CBF, relatou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Pra Leila pegou mal. A Leila tem uma posição de coesão na formação da Libra — foi uma liderança fundamental no processo da criação da Libra e da negociação dos direitos de televisão.

Ela não tem obrigação nenhuma de ir com a maioria, como o manifesto do Palmeiras deixou claro, mas tem gente que vai olhar pra ela e falar assim: você não está com a gente? Então tem gente olhando torto, sim.

Paulo Vinícius Coelho

O Palmeiras foi o único clube da primeira divisão que não assinou o manifesto, ao lado do Remo, que está na Série B, em meio à confirmação de Samir Xaud como candidato único à Presidência da CBF.

Outros 38 clubes assinaram o documento, que pede mudanças no sistema eleitoral da entidade, maior profissionalização da arbitragem e a implementação do fair play financeiro — bandeiras de campanha da presidente do Palmeiras.

Hernan: Renato Augusto não estava bem no Flu; tendência é aposentadoria

Renato Augusto não estava bem fisicamente no Fluminense e tende a se aposentar após a rescisão com o time carioca, detalhou o colunista André Hernan no De Primeira.

O bastidor dessa saída é que o Renato não estava se sentindo bem. Tipo, tem a lesão, fica muito tempo fora, a cabeça não fica legal, e o Renato é um cara muito de se entregar, não é um profissional do migué.

O Renato está lá sem poder jogar, tentando se recuperar, aí fica muito tempo no DM, e ele estava incomodado com isso. Então, houve essa conversa com o presidente Mário Bittencourt e eles decidiram, em comum acordo, rescindir o contrato.

Ele ainda não decidiu o futuro: se vai aposentar ou se de repente ele tenta jogar até o final do ano, ainda não está decidido. Não dá para cravar, mas a tendência mesmo é encerrar a carreira.

André Hernan

Renato Augusto encerrou sua passagem pelo Fluminense aos 37 anos. Ele chegou em janeiro de 2024 e disputou 35 partidas pelo clube, com um gol marcado e uma assistência.

